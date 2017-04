Receita do jogo em casino em Macau cresceu 18,1% em Março

Março de 2017 representou o oitavo mês consecutivo de aumento da receita bruta dos casinos de Macau com 21 232 milhões de patacas (2654 milhões de dólares) e uma variação percentual positiva de 18,1%, a mais elevada do ano, de acordo com dados da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

Os casinos de Macau iniciaram 2017 com uma variação positiva na receita de 3,1% em Janeiro, com 19 255 milhões de patacas, que cresceu para 17,8% em Fevereiro com um valor de 22 991 milhões de patacas.

Em termos acumulados, os três primeiros meses do ano permitiram a obtenção de uma receita de 63 479 milhões de patacas (7935 milhões de dólares), com um crescimento homólogo de 13,0% face aos 56 176 milhões de patacas registadas um ano antes.

Em 2016, as receitas do jogo em casino em Macau atingiram 223 210 milhões de patacas (27 901 milhões de dólares), montante que representa uma contracção de 3,3% relativamente ao valor contabilizado em 2015, com 230 840 milhões de patacas.

No final de 2016 havia em Macau 38 casinos das seis concessionárias, sendo 20 da Sociedade de Jogos de Macau, 6 da Galaxy Casino, 5 da Venetian Macau, 4 da Melco Crown Jogos (Macau), 2 da Wynn Resorts (Macau) e 1 da MGM Grand Paradise, que dispunham de 6304 mesas e 15 769 máquinas de jogos.

Nos próximos dois anos deverão abrir três novos complexos turísticos com casino no Cotai, zona de aterros entre as ilhas de Coloane e Taipa. (Macauhub)

