Macau regista défice comercial de 1226 milhões de dólares em Janeiro/Fevereiro

A região autónoma da Madeira, Portugal, está a posicionar-se para tirar partido da Nova Rota da Seda, oportunidade de captação de investimento chinês e reforço de exportações, aproveitando factores como a sua localização geográfica e zona franca.

A capital da região, Funchal, recebeu no passado dia 24 de Março uma conferência em que participaram o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o embaixador da China em Lisboa, Cai Run, e à margem do qual foi assinado um acordo entre o executivo madeirense e a Associação dos Amigos da Nova Rota da Seda, tendo em vista iniciativas conjuntas de atracção de projectos para a região. … Mais