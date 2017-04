Contratação pública em Angola será electrónica a partir de Junho

O Ministério das Finanças de Angola lança em Junho próximo uma plataforma electrónica de contratação pública, “um instrumento que vai promover boas práticas relativas às despesas públicas”, disse um quadro do ministério à agência noticiosa Angop.

Saidy Fernando, chefe do departamento de Estudos e Relações Institucionais do Serviço Nacional de Contratação Pública (SNCP), disse esperar que todos os procedimentos possam vir a ser efectuados através desta plataforma electrónica, permitindo a qualquer concorrente seguir todo o processo até ao final do contracto.

Este processo vai, de igual modo, substituir o papel, além de vir a reduzir a burocracia, permitindo mais agilidade, transparência e mais poupança para os cofres do Estado, adiantou aquele quadro do Ministério das Finanças.

A reforma do sistema de contratação público de Angola conta com o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento, através do Projecto de Apoio à Gestão das Finanças. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: