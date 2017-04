Shanghai Electric Power Co investe 3 milhões de dólares em Moçambique

A empresa Shanghai Electric Power Co vai aplicar 3,0 milhões de dólares nos próximos 12 meses para garantir a conclusão de trabalhos relacionados com a construção de uma central térmica em Moçambique, informou quinta-feira a empresa Ncondezi Energy.

A conclusão dos trabalhos, informou ainda a empresa cotada no Mercado Alternativo de Investimento da Bolsa de Londres, é necessária para garantir a obtenção do contracto de concessão, que será concedido por decreto governamental.

As duas empresa têm estado a desenvolver conjuntamente este projecto em Moçambique, tendo-se a Shanghai Electric Power Co comprometido já com um investimento de 25,5 milhões de dólares em troca de uma participação de 60% na Ncondezi Power Holding 2 Ltd, a empresa que vai deter e gerir a central térmica.

Esta central, que numa fase inicial terá uma capacidade instalada de 300 megawatts, deverá ser expandida por fases de igual dimensão até atingir 1800 megawatts, indo a produção ser vendida à estatal Electricidade de Moçambique que a injectará na rede a fim de abastecer a região norte do país.

A mina de carvão que irá abastecer a central térmica tem recursos estimados em 4,7 mil milhões de toneladas, quantidade que permite de acordo com a Ncondezi Energy um projecto de grande dimensão com uma vida útil extensa. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: