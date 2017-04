Feira em Macau procura aprofundar cooperação na protecção ambiental

O Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF) promove o intercâmbio e uma cooperação mais estreita no sector da protecção ambiental entre a região do Pan-Delta do Rio das Pérolas (Pan-DRP), Macau e a comunidade internacional, afirmou quinta-feira o Chefe do Executivo de Macau.

Chui Sai On, ao proferir o discurso de boas-vindas aos participantes na edição deste ano, disse que o MIECF promoveu já a assinatura do “Protocolo de Cooperação para a Construção de uma Zona Metropolitana Verde para a Promoção da Indústria das Convenções e Exposições”, no âmbito da cooperação no Pan-DRP.

O governo de Macau organizou recentemente a visita de uma delegação de representantes governamentais das províncias e regiões do Pan-DRP ao Brasil e a Portugal, de modo a possibilitar aos participantes um melhor conhecimento dos métodos de conservação ecológica utilizados por estes países, bem como para solidificar a cooperação ambiental entre as partes em causa.

Macau irá também aproveitar as oportunidades de desenvolvimento criadas pela estratégia “Uma Faixa, Uma Rota”, acelerando o desenvolvimento do papel de Macau como “Um Centro, Uma Plataforma”, de forma a encorajar uma cooperação regional estreita na área da protecção do ambiente e o desenvolvimento de uma economia verde, salientou o Chefe do Executivo.

O MIECF 2017 prossegue hoje com a “Mostra Verde”, o “Encontro de Rede Contactos Verdes”, bem como outros seminários e sessões de apresentação. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: