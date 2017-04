China Gezhouba Group pretende comprar empresa no Brasil

A China Gezhouba Group Overseas Investment Co, subsidiária do grupo China Gezhouba (CGGC), vai despender até 200 milhões de dólares para adquirir a empresa brasileira Sistema Produtor São Lourenço (http://www.spsl.eco.br/), informou o grupo em comunicado divulgado quinta-feira.

O grupo informou ainda que após a compra da empresa brasileira, a sua subsidiária poderá adquirir os direitos para o programa de fornecimento de água ao estado de São Paulo que, quando concluído, servirá 1,5 milhões de residentes.

Tendo iniciado as operações em Abril de 2014, a empresa brasileira prevê concluir este projecto em Fevereiro de 2018 e iniciar o processo de comercialização em Agosto de 2018, informou ainda o grupo chinês no comunicado citado pelo jornal China Daily.

Lucas Fan, responsável pelas operações do CGGC no Brasil, disse recentemente ao jornal São Paulo Times que o interesse do grupo no maior país da América Latina está centrado não só nas energias renováveis mas também nos sectores do saneamento e da logística.

A empresa Sistema Produtor São Lourenço é uma Sociedade de Propósito Específico criada em 2013 com a finalidade de prestar serviços de operação e manutenção do sistema de desidratação, secagem e disposição final do lodo e manutenção do Sistema Produtor São Lourenço, bem como para a execução das obras deste empreendimento pertencente à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: