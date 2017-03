Central eléctrica em Moçambique retoma funcionamento após aumento da capacidade

A capacidade de produção da central hidroeléctrica de Mavuzi, na província central de Manica, passou de 25 para 42 megawatts com a conclusão da empreitada de modernização que foi segunda-feira inaugurada oficialmente, escreveu a agência noticiosa AIM.

Esta obra, cujo concurso público foi lançado em 2010 com início dos trabalhos em Novembro de 2013 a cargo do consórcio franco-norueguês constituído pelas empresas Cedelec e Hydrokarst Rain Power, incluiu a modernização do aproveitamento hidroeléctrico de Chicamba, igualmente na província de Manica.

A intervenção efectuada pelo empreiteiro em Mavuzi consistiu na recuperação de turbinas e alternadores, instalação de novos transformadores, novo sistema auxiliar de baixa tensão, recuperação do equipamento de alta tensão na subestação principal, incluindo novos disjuntores, comportas, válvulas, bem como mais de dois quilómetros de túnel.

A central agora reinaugurada junta-se à de Chicamba que, com uma capacidade instalada de 90 megawatts, vão fornecer energia eléctrica também para a vizinha província de Sofala e para o Zimbabué, um projecto que custou 120 milhões de dólares.

Construída há 60 anos, a hidroeléctrica de Mavuzi é considerada a mais antiga infra-estrutura de produção de energia da actual Electricidade de Moçambique, que em Novembro de 2016 recebeu a propriedade tanto desta central como da de Chicamba e das linhas de transporte de energia e subestações, ao abrigo de um decreto governamental.

A recuperação das duas centrais foi financiada pela Suécia que disponibilizou um donativo equivalente a cerca de 36 milhões de euros, a França, através da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), com um empréstimo em condições preferenciais de 50 milhões de euros e a Alemanha com um empréstimo comercial de 18 milhões de euros. (Macauhub)

