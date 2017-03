Banco Mundial apoia desenvolvimento da agricultura em três províncias de Angola

O Banco Mundial prevê vir a aplicar em Angola cerca de 70 milhões de dólares na execução de projectos agrícolas, visando a redução da pobreza, anunciou na cidade de Cuito a representante da instituição no país.

O financiamento será efectuado através do Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Comercialização (Market-oriented Smallholder Agriculture Project – MOSAP II) do Banco Mundial, disse ainda Clara de Sousa, que adiantou ir haver disponibilização de verbas para a agricultura comercial.

A representante do Banco Mundial em Angola precisou que o projecto vai abranger 175 mil famílias camponesas, em 80 comunas de 26 municípios das províncias do Bié, Huambo e Malange, de acordo com a agência noticiosa Angop.

O projecto, que terá a duração de cinco anos, vai incentivar a produção de culturas de elevado rendimento, caso dos produtos hortícolas, além de culturas alimentares, como milho, mandioca, feijão e batata-reno, a fim de aumentar a competitividade dos produtos agro-pecuários e estimular o desenvolvimento do agro-negócio em Angola.

Clara de Sousa disse ainda que o projecto MOSAP I contribuiu para o aumento da produtividade agrícola, através da prestação de melhores serviços de apoio ao investimento de pequenos produtores nas três províncias, consubstanciado na quase duplicação de 0,4 para 0,7 toneladas por hectare do milho, de quatro para sete toneladas no caso da batata e de 11 para 17 toneladas por hectare no caso da mandioca. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: