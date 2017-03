Academia de Pescas do Namibe, em Angola, será inaugurada em breve

A Academia de Pescas e Ciências do Mar, localizada na província do Namibe, será inaugurada em breve, disse segunda-feira em Luanda a ministra das Pescas de Angola, ao discursar num seminário subordinado ao tema “Economia do Mar, desafios, oportunidades e riscos.”

No decurso do encontro promovido pelo Ministério das Pescas no âmbito da cooperação com a Universidade de Aveiro, em Portugal, Victoria de Barros Neto disse que a futura instituição estará habilitada a formar técnicos superiores nas diversas especialidades ligadas ao mar e às pescas.

Os países, disse a ministra, são chamados a dedicar esforços para o desenvolvimento da economia azul, explorando os recursos que os oceanos oferecem e desenvolver indústrias marinhas, exploração energética, petróleo e gás, turismo, transporte, entre outras.

“Angola não está alheia a este desafio, estando a criar as condições para uma melhor coordenação de todas as actividades relacionadas com o mar, de forma a garantir a sua exploração sustentável, incluindo uma maior consciencialização e inclusão do sector privado que opera nestas áreas”, sublinhou, citada pela agência noticiosa Angop.

Na sua intervenção, a ministra das Pescas disse ainda que o governo angolano encomendou a construção de um navio de investigação oceânica para a realização de estudos na área da biologia marinha e que funcionará em simultâneo como “navio-escola.”(Macauhub)

