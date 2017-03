Portugal nomeia secretário-geral adjunto e novo delegado junto do Fórum de Macau

O economista Rodrigo Manuel Ferreira Brum vai assumir funções de secretário-geral adjunto no Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) por indicação de Portugal, anunciou sexta-feira o cônsul-geral de Portugal em Macau.

O cônsul-geral Vítor Sereno revelou igualmente que a delegada da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal em Macau, Maria João Bonifácio, será a nova delegada de Portugal no Fórum de Macau, substituindo-o no lugar que ocupava.

O Fórum de Macau é dirigido pela secretária-geral Xu Yinzhen, do Ministério do comércio da China e tem três secretários-gerais adjuntos: os diplomatas Ding Tian, indicado pela China e Vicente Manuel pelos sete países de língua portuguesa representados no Fórum (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Timor-Leste) e ainda Echo Chan nomeada pelo governo de Macau.

São Tomé e Príncipe, que restabeleceu relações diplomáticas com a China em Dezembro de 2016, deverá integrar o Fórum de Macau nos próximos meses.

Rodrigo Brum, que exerceu funções no governo de Macau nos anos 90, na área da economia, substituirá o moçambicano Vicente de Jesus Manuel que ocupa o cargo desde 2013.

Rodrigo Brum nasceu em Moçambique em 1957, tem uma licenciatura em Organização e Gestão de Empresas do Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, exerceu funções como administrador da Imprensa Nacional – Casa da Moeda em Lisboa e posteriormente como gestor da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Mar 2020, em Portugal.

O Fórum de Macau, com sede na Região Administrativa Especial de Macau, foi criado em Outubro de 2003 pela China no âmbito do Ministério do Comércio chinês, com o objectivo de tornar o território numa plataforma para o reforço da cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa. (Macauhub)

