Estrada na Guiné-Bissau vai receber camada de asfalto

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, presidiu sábado ao lançamento da primeira pedra das obras de alargamento e colocação de uma camada de asfalto na estrada que liga as localidades de Buba a Catió, ambas localizadas no extremo sul do país.

A colocação da camada de asfalto na estrada, que tem uma extensão de 60 quilómetros, permitirá, de acordo com o Presidente, melhorar as condições de vida das populações e facilitar o transporte de produtos, nomeadamente agrícolas.

Este projecto financiado pelo Banco Oeste-Africano de Desenvolvimento, com um prazo de execução de 22 meses, inclui a colocação de uma portagem na localidade de Batambali e a reparação de vias urbanas tanto em Buba como em Catió.

O Banco Oeste-Africano de Desenvolvimento retomou o apoio à realização de obras na Guiné-Bissau depois de uma delegação enviada a Bissau ter chegado a acordo com o governo, que se comprometeu pagar o montante em dívida ao longo de um período de oito anos, com três de carência.

O ministro da Economia e Finanças, João Fadiá, que anunciou a 1 de Março corrente o acordo alcançado entre as partes, disse que a administração do Banco Oeste-Africano de Desenvolvimento iria aprovar o desembolso dos fundos para a colocação de uma camada de asfalto na estrada que liga as cidades de Buba e Catió.

O Banco de Desenvolvimento da África Ocidental é a instituição criada em Novembro de 1973 para financiar o desenvolvimento das economias dos países-membros da União Económica e Monetária da África do Oeste – Benim, Burquina Faso, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Mali, Níger, Senegal e Togo. (Macauhub)

