China retoma importações de carne do Brasil

A China vai retomar as importações de carne brasileira, anunciou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, em comunicado divulgado sábado em Brasília.

O comunicado assinado pelo ministro Blairo Borges Maggi citava uma informação oficial da China, segundo a qual o país tinha decidido a reabertura total do seu mercado à carne produzida no Brasil.

Uma operação da polícia federal detectou um esquema de facilitação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos, tendo comprovado igualmente a utilização de produtos químicos para melhorar o aspecto das carnes, a falsificação de etiquetas com a data de validade ou a inclusão de alimentos não adequados para consumo na elaboração de enchidos.

O ministro não precisou quando serão retomadas as importações, mas referiu que a reabertura do mercado chinês “atesta a solidez e a qualidade do sistema sanitário brasileiro” e “mostra o espírito de confiança” que existe entre os dois países.

O ministério precisou que as únicas restrições dizem respeito a produtos provenientes de 21 fábricas de transformação de carne visadas pelo inquérito que esteve na origem deste escândalo.

A China é o segundo comprador de carne de vaca do Brasil, com mais de 703 milhões de dólares de importações em 2016, figurando em segundo lugar no que respeita à carne de frango, com cerca de 859,5 milhões de dólares. (Macauhub)

