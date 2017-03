Resultados da auditoria a dívidas de Moçambique vão ser divulgados, FMI

Os resultados da auditoria internacional e independente aos empréstimos contraídos por três empresas públicas de Moçambique com o aval do Estado vão ser divulgados, garantiu quinta-feira em Washington o porta-voz do Fundo Monetário Internacional.

Gerry Rice recordou que o Fundo defendeu de forma resoluta a realização dessa auditoria, que está a ser desenvolvida pela empresa Kroll Associates UK, reforçou a ideia de que os resultados serão divulgados, “não se sabendo ainda quando.”

Questionado sobre o que deve Moçambique fazer primeiro – negociar um pacote financeiro com o FMI ou reestruturar a dívida com os credores – Gerry Rice respondeu que “não há uma sequência” e acrescentou apenas que “as discussões estão em curso.”

A auditoria incide sobre empréstimos contraídos em 2013 e 2014 pela Mozambique Assett Management e pela Proindicus, no valor de 1,4 mil milhões de dólares, a que se juntam mais 727,5 milhões de dólares da emissão de títulos de dívida soberana que resultaram da reestruturação da emissão de obrigações no montante de 850 milhões de dólares emitidas pela Empresa Moçambicana de Atum (Ematum).

A Procuradoria-Geral da República de Moçambique anunciou em Fevereiro passado o prolongamento do prazo da auditoria – inicialmente de 90 dias – por mais um mês, a pedido da Kroll, estando assim previsto que o trabalho fique concluído até ao final da próxima semana.

A auditoria internacional independente às dívidas escondidas era uma exigência do FMI para reatar o apoio a Moçambique, após a suspensão dos seus financiamentos com a revelação do escândalo, em Abril de 2016, e que levou também os 14 doadores do Orçamento do Estado a interromperem os seus pagamentos. (Macauhub)

