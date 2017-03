ONU apoia desenvolvimento de Cabo Verde

O governo de Cabo Verde e a Organização das Nações Unidas (ONU) assinaram um documento de trabalho para 2017 que prevê apoios ao país no montante de 16,6 milhões de dólares, sendo o último do programa quinquenal celebrado entre as partes em 2012.

O Programa-quadro das Nações Unidas para a Assistência ao Desenvolvimento (UNDAF) de Cabo Verde para o período 2012-2016 foi alargado até 2017, por causa do período eleitoral do ano passado e pela definição de novas prioridades por parte do actual governo.

Este último documento foi assinado entre o ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares e a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Ulrika Richardson.

Luís Filipe Tavares sublinhou que o programa anual é o culminar de um processo iniciado em 2012 e o resultado de uma “colaboração estreita” entre Cabo Verde, a ONU e os parceiros internacionais e procura dar resposta a sectores como a saúde, protecção social, educação, justiça, emprego, segurança, agricultura e segurança alimentar, pesca, urbanismo, demografia e migrações.

O ministro acrescentou que o programa irá abranger quatro pilares, nomeadamente crescimento inclusivo e redução da pobreza, consolidação das instituições, democracia e cidadania, redução das desigualdades e disparidades e capacidade de adaptação às mudanças climáticas.

Luís Filipe Tavares e Ulrika Richardson disseram que o próximo UNDAF será assinado em 2018. (Macauhub)

