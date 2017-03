Empresa chinesa de TV por assinatura pretende começar a operar em Angola

Quatro equipas técnicas de cooperantes chineses estão já activas em São Tomé e Príncipe, tirando partido da experiência de alguns elementos em outros países africanos de língua portuguesa e em Macau para atender às muitas necessidades do arquipélago.

A cerca de um mês da assinatura do acordo de cooperação entre São Tomé e Príncipe e a China, em Pequim, que virá retomar uma ligação interrompida há quase duas décadas, a Macauhub acompanhou em São Tomé as equipas para as áreas da agricultura, energia, saúde e combate ao paludismo. … Mais