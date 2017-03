Embaixador Cui Aimin garante que China pretende investir em Angola

A China pretende investir nos sectores agrícola e industrial e no processamento de produtos no leste de Angola, com realce para a província da Lunda Sul, garantiu quarta-feira em Saurimo o embaixador da China em Angola.

A afirmação do embaixador Cui Aimin foi proferida no final de um encontro com a governadora provincial, Cândida Narciso, em que foi abordada a cooperação bilateral entre as províncias da Lunda Sul e de Hunan e Guangdong, na China, de acordo com a agência noticiosa Angop.

O diplomata está a realizar visitas enquadradas no convénio de ajuda económica e financeira assinado entre os Presidentes da China, Xi Jinping, e de Angola, José Eduardo dos Santos, tendo-se deslocado recentemente ao Bié e a Malanje, onde manifestou o interesse da China em aprofundar a cooperação nos domínios da indústria têxtil, agro-pecuária, saúde pública e formação de recursos humanos.

O embaixador informou que o governo chinês está a estudar a possibilidade de reforçar as verbas para financiar a construção de mais infra-estruturas sociais em Malanje, ao abrigo da linha de crédito da China para Angola, aprovada no segundo semestre de 2016.

“A China vai continuar a apoiar o Estado angolano na materialização de acções que visam o bem-estar da população e o desenvolvimento do país”, garantiu Cui Aimin. (Macauhub)

