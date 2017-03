Bolsa de Valores de Moçambique procura atrair mais empresas

A Bolsa de Valores de Moçambique e a Confederação das Associações Económicas de Moçambique associaram-se para melhorarem o ambiente de negócios, reforçar o sistema financeiro e desenvolver o mercado bolsista, ao abrigo de um memorando de entendimento assinado em Maputo.

As partes pretendem com a parceria privilegiar a formação dos empresários em matérias de financiamento e investimento no mercado de capitais via bolsa de valores, por forma a consciencializá-los das vantagens da cotação em bolsa, bem como a organização conjunta de palestras e seminários para o debate de matérias de interesse comum.

Com base no mesmo memorando, as partes vão também trabalhar em conjunto na elaboração e divulgação de documentos, estudos, políticas e estratégias e na preparação de instrumentos de trabalho que possam concorrer para o alcance dos objectivos estratégicos das duas instituições.

A assinatura deste memorando antecedeu a realização de um encontro subordinado ao tema “Financiamento com recurso ao mercado de capitais e oportunidades de investimento”, iniciativa que visou informar a CTA sobre o financiamento e investimento no mercado de capitais, promover o debate sobre o assunto e divulgar o papel da bolsa de valores no sistema financeiro e na economia moçambicana. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: