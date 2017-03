Angola tem grandes depósitos de cobre e cobalto

A região com cobre e cobalto da Zâmbia e da República Democrática do Congo estende-se até ao território angolano em pelo menos 116 mil quilómetros quadrados, de acordo com o levantamento geofísico feito no âmbito do Plano Nacional de Geologia (Planageo), informou quarta-feira em Luanda o ministro do sector.

Francisco Queiroz, ministro da Geologia e Minas, disse que o Planageo permitiu descobrir o complexo de rochas ornamentais do Cunene com uma área de 45 mil quilómetros quadrados, que abrange as províncias da Huíla e do Cunene e que se estende para o território da Namíbia.

“As anomalias magnéticas detectadas pelo Planageo evidenciam sinais favoráveis de prospecção de minerais metálicos e não-metálicos tais como ferro, diamantes, cobre, manganês, titânio, zinco, chumbo, bauxite e ainda minerais radioactivos e fosfatos”, disse.

O ministro, que falava na cerimónia de proclamação da Associação de Empresas Angolanas de Geociências e de Suporte da Actividade petrolífera (AEAGSAP), disse ainda que, tendo em atenção os resultados obtidos com a realização do Planageo, o governo deu início a uma campanha de atracção de investidores de dimensão mundial.

“Estamos esperançados de que, a médio prazo, esses investidores proporcionem um impacto positivo na alteração da base económica do país”, disse o titular da pasta da Geologia e Minas.

Francisco Queiroz precisou que fundos de investimento mineiro deverão igualmente ser criados tendo em vista a participação activa de empresários angolanos no investimento mineiro, envolvendo também parcerias com investidores estrangeiros.

A execução do Planageo custou ao Estado angolano 40,5 mil milhões de kwanzas (225,8 milhões de euros), tendo a sua execução sido adjudicada ao consórcio formado pela Impulso Industrial Alternativo, Instituto Geológico e Mineiro de Espanha e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia de Portugal. (Macauhub)

