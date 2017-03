Reserva financeira de Macau atingiu 54,8 mil milhões de dólares em 2016

A reserva financeira da Região Administrativa Especial de Macau ascendia a 438,7 mil milhões de patacas (54,8 mil milhões de dólares) no final de 2016, montante que representa um aumento de 27% relativamente a 2015, informou a Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

A aplicação dos capitais existentes na reserva financeira proporcionou um rendimento que atingiu 3,31 mil milhões de patacas (413,7 milhões de dólares), que correspondeu a uma rentabilidade de cerca de 0,8%, que compara com a de 0,7% contabilizada em 2015.

A Autoridade Monetária de Macau informou ainda que os investimentos realizados foram efectuados em títulos internacionais de baixo risco, em acções de empresas de dimensão média e grande e em produtos dos mercados monetários de elevada segurança e liquidez.

Em 2017, a AMCM tentará aproveitar as oportunidades do mercado financeiro, aumentará atempadamente o tipo de acções para um melhor equilíbrio da estrutura dos activos, incluindo a fixação, em várias fases, de produtos de investimentos com melhores rendimentos potenciais no mercado bolsista.

A AMCM irá ainda analisar projectos viáveis de cooperação de investimentos através da utilização de plataformas financeiras, tais como o Fundo da Rota da Seda (“Silk Road Fund”), o “Sino-Latin American Production Capacity Cooperation Investment Fund” e o “China-Africa Industrial Capacity Cooperation Fund.” (Macauhub)

