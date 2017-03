Banco estatal da Polónia abre linha de crédito para Angola

O Banco Estatal de Desenvolvimento da Polónia (Bank Gospodarstwa Krajowego) abriu uma linha de crédito de 100 milhões de dólares a favor de Angola para financiar projectos dos sectores das pescas, agricultura e transportes, entre outros, ao abrigo de um documento terça-feira assinado em Luanda.

Para a concretização deste financiamento, o Ministério das Finanças e o BGK assinaram um memorando de entendimento que visa ampliar e expandir as relações entre as duas economias, de acordo com a agência noticiosa Angop.

O documento estabelece os termos e as condições gerais que regerão cada facilidade individual de financiamento, sendo que as condições específicas e inerentes de cada acordo estarão sujeitas à aprovação do BGK, da Agência de Crédito à Exportação da Polónia e de Angola, disse o embaixador polaco em Angola, Piotr Mysliwiec.

O embaixador adiantou que a execução dos projectos de investimento público ficará a cargo de empresas de origem polaca, na qualidade de empresas contratadas ou subcontratadas, enquanto a escolha das áreas para financiamento será da responsabilidade de Angola.

A assinatura do documento coube ao director da Unidade de Gestão da Dívida do Ministério das Finanças, Osvaldo João e ao director do BGK, Arkadiusz Zablotonski, sendo a primeira linha de crédito aberta pelo BGK a favor de Angola. (Macauhub)

