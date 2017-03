Decisões sobre extracção de gás natural em Moçambique tomadas este semestre

As grandes decisões relativas aos projectos de extracção de gás natural na bacia do Rovuma, norte de Moçambique, serão tomadas este semestre, anunciou o presidente da estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH).

Omar Mithá disse ao jornal Notícias, de Maputo, que o grupo italiano ENI, operador do bloco Área 4, toma a decisão final de investimento ainda este mês de Março e conclui o pacote financeiro até ao final do semestre.

O presidente da ENH assegurou que a estrutura comercial do projecto está praticamente concluída, estando neste momento as instituições financeiras a decidir qual a parte que cada uma assume, sendo conhecido que se trata de um projecto com um custo de 10 mil milhões de dólares, de que entre sete a oito mil milhões serão aplicados na primeira fase.

O grupo italiano pretende instalar uma plataforma marítima de liquidificação de gás natural com capacidade para produzir 3,4 milhões de toneladas/ano, que ficará localizada no campo Coral Sul, onde se estima existirem pelo menos 16 biliões de pés cúbicos de gás.

Relativamente à Área 1, em que o operador é o grupo norte-americano Anadarko Petroleum, Mithá disse que o projecto está bem encaminhado, prevendo-se para breve o início da construção do núcleo habitacional em que vão ser realojadas as famílias que vivem actualmente nos terrenos onde irá ser construída a futura central de processamento de gás natural.

A central, a ser construída em terra na região de Palma, disporá de duas unidades de liquidificação, cada uma com uma capacidade de 6 milhões de toneladas/ano, o que representa um acréscimo de um milhão de toneladas por ano para cada uma. (Macauhub)

