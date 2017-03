Angola assina acordos de financiamento com bancos da China

O ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, assinou recentemente em Pequim acordos de financiamento de projectos a executar em território angolano com duas instituições financeiras chinesas, de acordo com um comunicado da embaixada de Angola na China.

O acordo de financiamento relativo ao Plano Nacional de Geologia (Planageo) foi assinado com o Banco de Exportações e Importações da China, que irá garantir 65,3 milhões de dólares dos 76,8 milhões de dólares necessários.

O segundo acordo foi assinado com o Banco de Desenvolvimento da China e centra-se na construção de um centro de formação, fornecimento e instalação de uma base de dados, projecto do Ministério da Energia e Águas com um custo de 41,5 milhões de dólares, dos quais o banco chinês assegura 35,3 milhões de dólares.

O ministro das Finanças liderou uma delegação que integrava os ministros do Interior, Ângelo Tavares, dos Transportes, Augusto Tomás, da Energia e Águas, João Baptista Borges, e da Construção, Artur Fortunato, além do administrador do Banco de Desenvolvimento de Angola, Carlos Panzo e técnicos superiores dos cinco ministérios.

A delegação angolana negociou ainda financiamento para o sector privado e procedeu ao acompanhamento da carteira de projectos em curso em Angola ao abrigo da linha de crédito da China, bem como o grau de cumprimento dos projectos inscritos nas várias facilidades financeiras dos diferentes bancos, nomeadamente de Desenvolvimento da China, Industrial e Comercial da China e Banco da China e a companhia de seguros de crédito Sinosure.

“A comitiva angolana apelou às instituições financeiras chinesas para que prestem assistência na gestão da dívida pública e que constituam uma parceria para financiar projectos no sector produtivo, solicitações aceites de imediato pelo Banco Industrial e Comercial da China”, escreveu ainda a embaixada de Angola na China. (Macauhub)

