Lista com maus prestadores de serviços vai ser elaborada em Angola

Uma lista identificando as empresas e instituições que prestam maus serviços aos cidadãos vai passar a ser publicada, a partir deste ano, pelo Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (Inadec) de Angola, anunciou recentemente em Luanda a responsável do Departamento de Formação, Publicações e Imprensa.

Joana Tomás disse à agência noticiosa Angop que o Inadec pretende, com a publicação daquela lista, influenciar as empresas e instituições públicas a prestar melhores serviços aos cidadãos e evitar que as pessoas deixem de procurá-las.

Terão influência na elaboração daquela lista, disse a responsável, queixas ou reclamações constantes dos livros de reclamações que as empresas e instituições hão-de ter, bem como as que chegarão ao Inadec através da página electrónica e de cartas dos consumidores.

O Inadec é um instituto público destinado a promover a política de salvaguarda dos direitos dos consumidores, bem como a coordenar e executar as medidas tendentes à sua protecção, informação e educação e de apoio às organizações de consumidores. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: