Empresa de capitais indianos retoma extracção de minério de ferro em Moçambique

A Damodar Ferro Limitada, empresa familiar constituída em Maputo em Junho de 2005, vai retomar a extracção de minério de ferro no jazigo localizado no distrito de Lalaua, província de Nampula, devido ao aumento dos preços no mercado internacional, disse o director provincial de Recursos Minerais e Energia.

A exploração da mina localizada no povoado de Namarrepo 2, em Lalaua, foi suspensa há cerca de um ano devido à queda do preço do minério de ferro no mercado, o que tornou a actividade insustentável, de acordo com a agência noticiosa AIM.

Olavo Deniasse, director provincial dos Recursos Minerais e Energia em Nampula, acrescentou que a criação na província de uma indústria de processamento do minério foi outro factor que estimulou a Damodar Ferro Limitada a retomar as actividades em Lalaua.

A capacidade de processamento das instalações montadas na mina é de 75 toneladas/hora, tendo a empresa exportado para a China cerca de 23 mil toneladas de minério de ferro desde o início da actividade, em 2009. (Macauhub)

