Cooperação entre Moçambique e China tem balanço positivo, afirma cônsul-geral em Macau

O balanço das relações de cooperação entre Moçambique e a China, um dos mais importantes financiadores, construtor de infra-estruturas e actualmente o maior investidor estrangeiro no país, é positivo, disse Rafael Custódio Marques, cônsul-geral de Moçambique em Macau.

O cônsul-geral, depois de recordar as diversas visitas e encontros de alto nível realizados em 2016, disse ainda em declarações para o boletim do Fórum de Macau que “2017 vai ser um ano de muito trabalho para dar seguimento às acções já iniciadas, sendo que estão já criadas as condições para que haja um aumento do investimento chinês e das trocas comerciais entre os dois países.”

Rafael Custódio Marques salientou que o plano de acção 2017/2019, aprovado durante V Conferência Ministerial do Fórum de Macau, em que esteve presente o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, vai ao encontro dos interesses e prioridades de Moçambique, particularmente no que respeita ao processo de industrialização do país e de aumento da capacidade produtiva.

Salientando a atenção particular que o governo de Moçambique presta ao Fórum de Macau, entidade que pode ajudar a consolidar as relações económicas e a garantir o fluxo de investimentos público e privado para áreas seleccionadas, nomeadamente agricultura, infra-estruturas, energia, turismo e industrialização, o cônsul-geral realçou o papel desempenhado por Macau enquanto plataforma entre a China e os países de língua portuguesa.

“Macau é uma plataforma para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa que tem acolhido vários eventos promocionais desta cooperação entre a região do Delta do Rio das Pérolas e aqueles países”, disse, para adiantar que o Consulado-Geral em Macau tem por missão participar nesta dinâmica, “promovendo as oportunidades que Moçambique oferece não só para Macau mas também para a região sul da China.” (Macauhub)

