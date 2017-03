Cabo Verde dispunha de 223 estabelecimentos hoteleiros no final de 2016

O número de estabelecimentos hoteleiros em Cabo Verde cresceu 3,1% em 2016 para 223, de acordo com o inventário anual realizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e quarta-feira divulgado na Praia.

Os estabelecimentos hoteleiros existentes no final do ano transacto dispunham de uma capacidade de alojamento de 11 345 quartos, 18 382 camas e 24 376 lugares, números que representam acréscimos de 7,6%, 1,8% e 6,2% respectivamente, em relação a 2015.

Santiago liderava a lista por ilhas com 50 estabelecimentos, ou 21,5% do total, seguindo-se Santo Antão, São Vicente e Sal, com 42, 41 e 29 estabelecimentos, respectivamente e crescimentos anuais de 18,0%, 17,6% e 12,4%.

A Boa Vista e a Brava são as ilhas onde ocorreu maior aumento, com a criação de mais dois empreendimentos cada, seguidos de São Vicente, Sal e Santiago, todos com acréscimo de um estabelecimento cada.

Nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Maio e Fogo não se registaram variações.

Por tipologia dos estabelecimentos hoteleiros, as residenciais continuaram a ter maior peso, com 33% do total, seguindo-se as pensões e os hotéis, com 27,5% e 25,3%, respectivamente.

O alojamento turístico em Cabo Verde empregava 7742 pessoas no final de 2016, um acréscimo anual de 20,5%, ainda de acordo com os dados do INE. (Macauhub)

