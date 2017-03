Grupo Tokyo Gas interessado no gás natural de Moçambique

O grupo Tokyo Gas pretende comprar gás natural a ser extraído em Moçambique ao abrigo de um programa de diversificação de fornecedores, disse terça-feira em Tóquio o director executivo do grupo, ao receber o Presidente de Moçambique, de visita oficial ao Japão até quinta-feira.

“Actualmente temos 12 contractos de fornecimento com empresas de países diferentes mas estamos interessados no projecto de Moçambique a fim de diversificar os fornecedores que anualmente nos vendem 14 milhões de toneladas de gás natural”, disse ainda Kentaro Kimoto, citado pela agência noticiosa AIM.

A ministra dos Recursos Minerais e Energia, Letícia Klemens, que faz parte da comitiva do Presidente Filipe Nyusi, informou os responsáveis do grupo japonês sobre o ponto da situação dos projectos de extracção de gás natural na bacia do Rovuma.

Ainda na terça-feira, a comitiva presidencial reuniu-se com a direcção do grupo Mitsui & Co, um dos accionistas da bloco Área 1 da bacia do Rovuma, que tem como operador o grupo norte-americano Anadarko Petroleum.

Além de uma participação de 20% no bloco Área 1, o grupo Mitsui & Co está envolvido em negociações com o grupo brasileiro Vale para adquirir participações de 15% na mina de carvão de Moatize e de 50% no Corredor Logístico de Nacala.

Os dados mais recentes deste negócio datam de Setembro de 2016 quando o grupo Vale anunciou novos termos do acordo originalmente assinado em 2014, ao abrigo dos quais iria receber 768 milhões de dólares pela venda daquelas participações ao grupo japonês. (Macauhub)

