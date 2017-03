Grupo português constrói linha de caminho-de-ferro em Moçambique

O reforço da cooperação entre a China e os países de língua portuguesa a nível ambiental vai proporcionar oportunidades de negócio e Macau está particularmente bem posicionado para fazer a “ponte” entre as empresas, de acordo com responsáveis do sector.

Na conclusão, após um encontro com empresas e associações do sector ambiental, da missão a Brasil e a Portugal de representantes de 9 províncias da região do Pan-Delta do Rio das Pérolas, Hong Kong e Macau, Jackson Chang, presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), afirmou à Macauhub que estes são os “primeiros passos” de aproximação a nível ambiental. … Mais