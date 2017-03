Delegação do Pan Delta do Rio das Pérolas conhece projectos de gestão ambiental no rio Amazonas

Os membros da delegação da região do Pan Delta do Rio das Pérolas inteiraram-se em Manaus do sistema de gestão de recursos hídricos criado pelo governo do Estado e puderam ainda efectuar um percurso de barco no rio Amazonas, a maior bacia hidrográfica do mundo, soube a agência Macauhub.

No decurso do percurso efectuado até à confluência dos rios Negro e Solimões, a partir do qual se passa a designar por Amazonas, o secretário executivo de Estado do Meio Ambiente (Sema), Thierry Acanthe, elucidou os membros da delegação sobre o sistema de licenciamento estadual, tratamento e captação de água, gestão ambiental, além da política estadual de recursos hídricos.

“O exemplo do Amazonas é muito positivo, pois somos um grande centro de produção industrial, com a Zona Franca de Manaus, e, ao mesmo tempo, temos uma política ambiental bastante rígida que concilia a produção de bens, preservando a floresta”, afirmou o secretário.

O Complexo de Produção da Ponta do Ismael, um sistema de captação de água responsável por abastecer cerca de 80% de Manaus, fica localizado na zona oeste da capital, na margem esquerda do rio Negro, o maior rio de água negra do mundo e o segundo maior em caudal de água, depois do Amazonas.

A Zona Franca de Manaus foi criada, há 50 anos, pelo governo brasileiro como uma estratégia para promover o desenvolvimento regional na sua área de influência, que compreende os estados da Amazónia Ocidental (Acre, Amazonas, Rondónia e Roraima) e os municípios de Macapá e Santana, no Amapá.

A zona baseia-se em três pólos económicos, comercial, industrial e agro-pecuário, recebendo as empresas incentivos fiscais para se instalarem na zona, que é administrada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Participaram também na visita técnicos do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Protecção da Amazónia (Censipam) e do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), vinculado ao Ministério de Minas e Energia.

Ainda em Manaus, a delegação teve um encontro com representantes dos governos federal e estadual, além de empresários.

Técnicos da Suframa, tutelada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, falaram sobre o plano de processamento de resíduos sólidos, sendo que desde a introdução do Banco de Dados de Inventário de Resíduos, em Setembro de 2010, já foi dada formação a mais de 260 empresas instaladas no Pólo Industrial de Manaus.

A meta é atingir todas as cerca de 600 indústrias registadas na Suframa, para que a autarquia possa consolidar os dados dos inventários disponibilizados pelas empresas do pólo.

A cidade de Manaus foi o último ponto da agenda da delegação no Brasil, antes de Lisboa. A missão chegou a Brasília, segunda-feira, 6 de Março, e participou em reuniões com representantes do governo brasileiro das áreas de promoção comercial, gestão hídrica, protecção ambiental e sustentabilidade. (Macauhub)

