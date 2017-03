Comércio entre a China e países de língua portuguesa aumenta em Janeiro 7,52%

O comércio entre a China e os países de língua portuguesa atingiu 8281 milhões de dólares em Janeiro de 2017, montante que representa um acréscimo homólogo de 7,52%, de acordo com dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau.

Angola e o Brasil foram responsáveis em Janeiro por 92% das trocas comerciais entre a China e os oito países de língua portuguesa com um total de 7625 milhões de dólares.

As trocas comerciais da China com Angola ascenderam a 2026 milhões de dólares (um crescimento homólogo de 50,47%), com a China a ter vendido a Angola produtos no valor de 167 milhões de dólares (-6,07%) e a ter comprado mercadorias, fundamentalmente petróleo, no valor de 1859 milhões de dólares (+59,08%).

Com o Brasil o comércio bilateral atingiu 5599 milhões de dólares (-0,33%), tendo as empresas chinesas importado do Brasil produtos no valor de 3208 milhões de dólares (-4,46%) e vendido bens cujo valor se situou em 2390 milhões de dólares (+5,80%).

Portugal surge em terceiro lugar em termos de valor com trocas comerciais que se situaram em 407 milhões de dólares (-16,85%), com exportações chinesas no montante de 259 milhões de dólares (-19,52%) e exportações portuguesas no valor de 147 milhões de dólares (-11,66%).

Em quarto lugar aparece Moçambique com um comércio bilateral no valor de 168 milhões de dólares (+2,24%), em que as empresas chinesas venderam produtos no valor de 120 milhões de dólares (+2,16%) e compraram bens no montante de 47 milhões de dólares (+2,44%).

Com os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe – as trocas comerciais ascenderam em Janeiro a 17,8 milhões de dólares.

Em 2016, o valor das trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa caiu pelo segundo ano consecutivo, ao atingir 90 874 milhões de dólares, com uma contracção homóloga de 7,72%. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: