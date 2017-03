China Harbour Engineering Company e Sinohydro Corporation contratadas para obras em Angola

As empresas China Harbour Engineering Company e Sinohydro Corporation foram contratadas pelo governo de Angola para a realização de obras de saneamento básico, infra-estruturas e estabilização de encostas na cidade de Sumbe, capital da província do Cuanza Sul, de acordo com um despacho presidencial citado pelo Africa Monitor.

As obras, cujas adjudicações às empresas chinesas irão custar 459 milhões de dólares, são justificadas, de acordo com o despacho, com a necessidade de dar corpo ao programa governamental de melhoria do saneamento básico e da malha urbana do Sumbe, cidade com mais de 200 mil habitantes.

A empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) foi seleccionada para dois lotes desta obra, envolvendo as infra-estruturas integradas da cidade do Sumbe, estabilização de encostas e realojamentos, por 311,2 milhões de dólares.

Soma-se um terceiro lote das obras, entregue à igualmente chinesa Sinohydro Corporation, por 130,8 milhões de dólares, sendo que a fiscalização e coordenação das empreitadas vai custar 2935 milhões de kywanzas (17,6 milhões de dólares).

A autorização assinada pelo Presidente da República, informa que as empresas serão contratadas directamente pelo Ministério da Construção, devendo o Ministério das Finanças libertar os recursos financeiros necessários. (Macauhub)

