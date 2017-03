Banco de Cabo Verde suspende actividade do Novo Banco

A continuação dos baixos preços das matérias-primas levou países como Angola, Guiné Equatorial e Moçambique a colocar maior urgência na diversificação económica, numa altura em que a industrialização do continente tem apoio de grandes parceiros internacionais, sobretudo a China.

Um relatório preparado para a última cimeira do G20, em Hangzhou (China) em Setembro de 2016, contém um conjunto de recomendações para os países africanos, incluindo, de forma inédita, uma referência ao que é apelidado de “Nova Revolução Industrial”, reforço do acesso a financiamento interno e externo, além de maior integração do comércio global e regional. … Mais