Angola adiciona 150 mil barris/dia à produção de petróleo

A Cabinda Gulf Oil Company, subsidiária angolana do grupo norte-americano Chevron, iniciou a extracção de petróleo no campo Mafumeira Sul, do Bloco 0, que dispõe de capacidade para produzir 150 mil barris por dia, anunciou a estatal Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol).

Localizado a 24 quilómetros da costa da província de Cabinda e a 60 metros de profundidade, o Mafumeira Sul constitui a segunda fase de desenvolvimento do campo de Mafumeira, no Bloco 0, tendo capacidade para produzir diariamente, além de 150 mil barris de petróleo, 350 milhões de metros cúbicos de gás natural.

O petróleo extraído irá para o Terminal de Malongo da empresa e o gás natural será transportado para a unidade de processamento da empresa Angola LNG através do gasoduto do desfiladeiro do rio Congo.

O Bloco 0 tem como operador a Cabinda Gulf Oil Company, com uma participação de 39,2%, sendo os restantes parceiros a Total (10%), ENI (9,8%) e a Sonangol E&P com 41%. (Macauhub)

