IPIM e Apex podem aumentar intercâmbio de informações para promoção de empresas no Brasil e na China

O Instituto de Promoção do Comércio e do investimento de Macau (IPIM) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) podem estreitar a troca de informações para desenvolverem uma parceria a fim de ampliar a presença de empresas nos dois países, afirmou Jackson Chang terça-feira em Brasília.

As declarações de Chang, presidente do IPIM, foram proferidas quando efectuava um balanço, que definiu como positivo, da visita a Brasília de uma delegação de 50 pessoas em representação das províncias e das regiões administrativas especiais chinesas do Pan Delta do Rio das Pérolas.

Jackson Chang disse ainda que o instituto a que preside pode apoiar, em particular as pequenas e médias empresas brasileiras interessadas em operar no mercado da China, no que se refere a procedimentos para estruturar a empresa, registo e legislação, e concretização dos respectivos projectos.

A presença de seis escritórios do IPIM em diferentes províncias da China bem como a actuação da Apex - que desenvolve trabalho semelhante ao instituto – no mercado chinês são condições que contribuem positivamente para avançar no processo de cooperação entre as duas entidades e, portanto, ampliar os contactos entre empresários dos dois países, destaca Chang.

Essa acção envolvendo as pequenas empresas está inserida na missão que Macau está empenhada em desenvolver, que é construir uma plataforma de serviços de cooperação económica e comercial entre China e os países de língua portuguesa.

Nesse cenário, há a meta de consolidar a política de “três centros” que envolvem os segmentos de serviços comerciais para pequenas e médias empresas, de distribuição de produtos alimentares e o de convenções e exposições, todos visando a cooperação entre China e os países de língua portuguesa.

Na avaliação do chefe da delegação, os encontros realizados com dirigentes da Apex e de outros órgãos governamentais brasileiros, como os ministérios de Meio Ambiente e de Planeamento, Desenvolvimento e Gestão foram produtivos para conhecer um pouco das políticas públicas brasileiras, especialmente na área de protecção ambiental – foco de interesse da missão – para futuramente ampliar e/ou construir parcerias que possam aperfeiçoar as acções desenvolvidas pelas províncias chinesas bem como pelo Brasil.

Chang disse que um balanço mais pormenorizado da deslocação ao Brasil será realizado após a 10.ª edição do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF – sigla inglesa), entre 30 de Março e 1 de Abril.

Este evento, disse o presidente do IPIM, representa uma importante plataforma de cooperação no domínio de protecção ambiental para a região do Pan Delta do Rio das Pérolas com o mercado internacional, especialmente os de língua portuguesa.

“Os encontros que realizámos nestes dois dias, ainda que iniciais, indicam que podemos vir a estabelecer parcerias importantes com base na troca de conhecimentos e experiências em diferentes áreas”, avaliou.

Durante os dois dias de visita a Brasília, a missão manteve reuniões com representantes do governo brasileiro de diferentes áreas. Além do trabalho de promoção comercial, os representantes das províncias puderam conhecer um pouco da política ambiental do país, caso da área de gestão de recursos hídricos, sistema de protecção, acompanhamento e gestão ambiental, nomeadamente da região da Amazónia, legislação florestal, projectos com financiamentos externos, entre outros.

A missão do Pan Delta visita hoje Manaus, capital do estado do Amazonas, cidade localizada no centro da maior floresta tropical do mundo – Amazónia – e na confluência dos rios Negro e Solimões, que, ao se encontrarem, formam o grande rio Amazonas.

A delegação que está no Brasil é formada por representantes do grupo “9+2”, o Pan Delta do Rio das Pérolas, que inclui nove províncias do sul da China – Guangdong, Sichuan, Fujian, Hainão, Guangxi, Yunnan, Hunan, Guizhou e Jiangxi – e as regiões administrativas especiais de Hong Kong e de Macau. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: