Guangdong anuncia reforço da cooperação com Hong Kong e Macau

A província de Guangdong pretende alargar a cooperação com as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau a fim de criar uma região de classe mundial que possa equiparar-se a Nova Iorque ou a Tóquio, disse segunda-feira em Pequim o governador da província.

Ma Xingrui recordou ter havido grandes desenvolvimentos na cooperação regional, tendo citado como exemplos a Zona de Comércio Livre de Guangdong e a ponte Hong Kong/Zhuhai/Macau.

“A Zona da Grande Baía de Guangdong/Hong Kong/Macau, a ser criada, vai registar um desenvolvimento acelerado e ser uma forte concorrente a outras regiões semelhantes à escala mundial, como Nova Iorque ou Tóquio”, disse Ma, que lidera a delegação de Guangdong à quinta sessão do 12.º Congresso Nacional Popular.

No passado domingo, o primeiro-ministro Li Keqiang anunciou que o governo central vai elaborar um plano para o desenvolvimento de um agrupamento de cidades na região Guangdong/Hong Kong/Macau e acrescentou que esse plano pretende aproveitar as vantagens especificas de Hong Kong e de Macau para aprofundar o papel que desempenham no desenvolvimento e abertura económica da China. (Macauhub)

