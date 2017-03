Venda de diamantes extraídos na concessão do Lulo, Angola, excede 76 milhões de dólares

As vendas acumuladas de diamantes extraídos na concessão do Lulo, província da Lunda Norte, ultrapassam 100 milhões de dólares australianos (cerca de 76 milhões de dólares americanos), informou a empresa Lucapa Diamond Company em comunicado ao mercado.

As vendas registadas desde o início do 2017 situam-se até ao momento em 14 milhões de dólares australianos (cerca de 10,7 milhões de dólares americanos), informou ainda a empresa australiana, que tem como parceiros naquela Sociedade Mineira do Lulo a estatal Empresa Nacional de Diamantes de Angola (32%) e a empresa privada Rosas & Pétalas (28%).

Ao anunciar a segunda venda este ano, “bem sucedida”, de diamantes de aluvião extraídos naquela concessão, a Lucapa Diamond Company informou ter obtido uma receita bruta de 9,1 milhões de dólares australianos (6,9 milhões de dólares americanos).

“A receita obtida representa um preço médio por quilate de 5836 dólares australianos (4446 dólares americanos), que sublinha a qualidade dos diamantes extraídos na concessão bem como a procura consistente que existe por gemas de grande dimensão e qualidade”, pode ler-se no documento.

A venda mais recente incluiu o diamante de 227 quilates descoberto a 17 de Fevereiro numa nova zona de exploração da concessão do Lulo, tendo sido realizada pela estatal Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam). (Macauhub)

