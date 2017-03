População de Macau diminui em 2016 para 644,9 mil pessoas

A população de Macau diminuiu em 2016 para 644,9 mil pessoas, uma variação percentual de -0,4% ou real de 1900 pessoas, sendo a queda homóloga verificada no ano transacto a primeira desde 2009, informaram os Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Aqueles serviços informaram que a queda na população verificada em 2009 ficou a dever-se à diminuição do número dos trabalhadores não residentes, situação semelhante à registada no ano transacto, em que em termos homólogos houve uma contracção real de 4008 trabalhadores.

De acordo com a DSEC no final de 2016 havia em Macau 177,6 mil trabalhadores não-residentes, tendo-se a maior queda no seu número ocorrido na construção civil, menos 8,8 mil em termos anuais, devido à conclusão sucessiva dos empreendimentos de entretenimento de grande dimensão.

A população de Macau no final de 2016 era composta por 305,5 mil homens e 339,4 mil mulheres, sendo o número de agregados familiares de 189,2 mil, uma quebra homóloga de 3500 unidades. (Macauhub)

