Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa apoia projecto no Brasil

A Canadian Solar Inc. recebeu um financiamento de 20 milhões de dólares do Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa para apoiar a execução de projectos no Brasil, informou a empresa em comunicado divulgado segunda-feira.

Um desses projectos é o Pirapora I, no estado de Minas Gerais, com uma capacidade de produção nominal de 191 megawatts pico, actualmente a ser construído com previsão de conclusão para o terceiro trimestre de 2017.

Quando começar a funcionar, este projecto de energia solar terá uma capacidade instalada para produzir 391,3 gigawatts hora por ano, energia eléctrica suficiente para abastecer 200 mil habitações e evitar emissões de 228 mil toneladas de CO2.

A Canadian Solar anunciou em Outubro de 2016 a venda de uma participação de 80% neste projecto à EDF EN do Brasil, subsidiária da EDF Energies Nouvelles, do grupo Electricité de France (EDF).

As operações da empresa canadiana no Brasil incluem uma fábrica de painéis solares com uma produção anual combinada de 380 megawatts e diversos outros projectos que adicionam 207 megawatts pico.

Constituída em 2001, a Canadian Solar é uma das mais importantes empresas mundiais de produção de painéis solares e fornecedora de soluções de energia solar, estando os seus produtos presentes em cerca de 90 países.

O Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa foi formalmente estabelecido em Junho de 2013, sendo financiado em conjunto pelo Banco de Desenvolvimento da China (60%) e pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (40%) e destinando-se a apoiar o desenvolvimento dos países de língua portuguesa através da ajuda ao financiamento de projectos. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: