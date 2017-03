Governo de Angola subsidia combustíveis aos produtores agrícolas

O governo de Angola vai subsidiar “nos próximos tempos” os combustíveis aos agricultores a fim de fomentar os níveis de produção e ajudar a diversificar a economia, anunciou em Cacuso, província de Malanje, o secretário de Estado para o Comércio Interno.

Jaime Fortunato, que não precisou o período de tempo em que os combustíveis serão subsidiados, disse que o objectivo fundamental é reduzir de forma substancial as importações de produtos constantes do cabaz básico.

O secretário de Estado reconheceu que a produção agrícola tem-se mantido limitada devido aos custos elevados dos factores de produção, o que acarreta a subida dos preços dos produtos agrícolas, sendo uma forma de ultrapassar essa situação subsidiar os combustíveis a fim de estimular a mecanização agrícola.

Jaime Fortunato anunciou por outro lado estar a ser efectuado pelo Ministério do Comércio o levantamento dos níveis de produção nacional a fim de “se poder desenvolver estratégias que visam melhorar a comercialização dos produtos nacionais no mercado angolano.”

O que se pretende saber com exactidão é, de acordo com o responsável, o que está a ser produzido, onde se está a produzir e quais as quantidades de produção, para que se possa saber o montante real de produção e o nível de oferta para o mercado nacional, por forma a se programar o aumento da produção.

Citado pela agência noticiosa Angop, o secretário de Estado admitiu que a produção nacional não satisfaz ainda as necessidades da população, sendo por isso necessário incentivar os produtores com a entrega de equipamentos, por exemplo, bem como com a criação de mecanismos de comercialização de excedentes agrícolas.

O secretário de Estado do Comércio Interno efectuou uma visita de dois dias a três municípios da província de Malanje a fim de constatar a realidade produtiva dos camponeses e as dificuldades no processo de produção. (Macauhub)

