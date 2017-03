China concede 15 mil milhões de dólares em empréstimos ao Brasil em 2016

As instituições financeiras da China concederam em 2016 empréstimos ao Brasil no montante de 15 mil milhões de dólares, um valor recorde que coincidiu com um dos anos mais conturbados do Brasil em ternos económicos e políticos, escreveu o jornal El País Brasil.

O jornal espanhol, citando o relatório anual do centro de estudos Diálogo Interamericano, afirma que os empréstimos de 2016 adicionados aos concedidos em 2015 fizeram com que o Brasil seja o segundo maior devedor dos bancos chineses na América Latina, ultrapassado apenas pela Venezuela.

A China concedeu à América Latina empréstimos no valor de 21,2 bilhões de dólares em 2016, mais do que os créditos concedidos pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de desenvolvimento em conjunto, tendo desse montante 72% tido como destino o Brasil.

A maior parte dos fundos foi concedida à Petrobras, empresa que esteve no centro de um escândalo de corrupção e desvio de fundos públicos, para financiar a sua dívida crescente, sendo a amortização feita com o envio de petróleo para a China.

O estudo reúne os créditos concedidos pelo Banco de Desenvolvimento da China e pelo Banco de Exportações e Importações da China, duas instituições que dependem directamente do Conselho de Estado, sendo a maior parte desses fundos dirigida a projectos relacionados com a energia e a construção de infra-estruturas.

O relatório, que é publicado desde 2005, indica que o Brasil não é tradicionalmente um dos grandes beneficiados desses empréstimos, com excepção de 2009 (o ano em que a China se transformou no principal parceiro comercial do país), quando a Petrobras recebeu um crédito no valor de 10 mil milhões de dólares.

No total, o Brasil acumulou nos últimos onze anos 36,8 mil milhões de dólares provenientes de empréstimos concedidos pela China, sendo que o aumento registado nos últimos dois anos coloca o país atrás somente da Venezuela (62,2 mil milhões de dólares), surgindo no terceiro lugar o Equador com 17,4 mil milhões de dólares. (Macauhub)

