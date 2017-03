PIB de Portugal atinge 185 mil milhões de euros em 2016

O Produto Interno Bruto de Portugal atingiu 185 mil milhões de euros em termos nominais em 2016, tendo registado um crescimento homólogo de 1,4%, inferior em 20 pontos base à taxa de crescimento contabilizada em 2015, de 1,6%, informou o Instituto Nacional de Estatística.

O contributo da procura interna para a variação do PIB diminuiu, situando-se em 1,5 pontos percentuais em 2016 (2,6 pontos percentuais em 2015), reflectindo, principalmente, a redução do investimento e, em menor grau, o ligeiro abrandamento do consumo privado.

A procura externa líquida passou de um contributo de -1,0 pontos percentuais em 2015 para 0,1 pontos percentuais, em resultado da desaceleração das importações de bens e serviços, mais acentuada do que a das exportações de bens e serviços.

No quarto trimestre de 2016, o PIB registou, em termos homólogos, um aumento de 2,0% em volume (variação de 1,7% no trimestre anterior), tendo sido revisto em alta em 0,1 pontos percentuais face à Estimativa Rápida recentemente divulgada. (Macauhub)

