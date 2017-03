Banco Mundial apoia produção estatística de Angola

O Banco Mundial vai apoiar com uma dotação de 62 milhões de dólares a realização de projectos específicos do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola ao longo de um período de cinco anos, nos termos de um protocolo assinado quinta-feira em Luanda.

O apoio financeiro do Banco Mundial vai permitir a realização de três projectos específicos, sendo um deles o Censo Agro-Pecuário e de Pescas, que se iniciará mal as verbas começarem a ser disponibilizadas.

Um segundo projecto é o inquérito sobre receitas, despesas e emprego em Angola, que terá a duração de 12 meses e vai permitir, por um lado, actualizar os dados do índice de preços no consumidor e, por outro, possibilitar a avaliação do sector informal em Angola e o consumo das famílias.

O último projecto prende-se com a melhoria das Contas Nacionais, de que o INE começou a publicar numa base trimestral o Boletim do Produto Interno Bruto.

Além do recenseamento da população e habitação, realizado em Angola em 2014, o INE produz mensalmente o Índice de Preços no Consumidor, sobre a evolução da inflação, o Índice de Preços Grossista mensal, o Boletim do Produto Interno Trimestral e relatórios estatísticos anuais e trimestrais sobre a evolução do comércio externo, entre outros estudos. (Macauhub)

Compartilhe esta notícia:











Notícias relacionadas: