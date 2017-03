Representantes do Grande Delta do Rio das Pérolas visitam Brasil e Portugal

Representantes das províncias e regiões “9+2″ do Pan Delta do Rio das Pérolas efectuam uma visita ao Brasil e a Portugal de 5 a 12 de Março, centrada na investigação e troca de informações sobre protecção ambiental e gestão de águas marítimas, informou hoje em Macau fonte oficial.

A visita ao Brasil e a Portugal enquadra-se no fortalecimento do papel de Macau enquanto plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, tendo sido organizada como uma das formas para concretizar as diversas medidas anunciadas em Outubro de 2016 pelo primeiro-ministro Li Keqiang.

A deslocação visa ainda dar seguimento às orientações do Conselho de Estado sobre o aprofundamento da cooperação regional do Pan Delta do Rio das Pérolas e o sumário da “Cimeira de Líderes da Cooperação da Região do Grande-Delta do Rio das Pérolas.”

A delegação deslocar-se-á primeiro a Brasília, capital do Brasil, onde visitará a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), os ministérios do Meio Ambiente e do Planeamento, Orçamento e Gestão.

Posteriormente seguirá para Manaus, no norte do Brasil, onde se inteirará dos projectos de protecção ambiental da zona fluvial do Rio Amazonas e terá encontros de intercâmbio com empresas de protecção ambiental no Brasil.

Posteriormente segue para Lisboa para contactos destinados avaliar os recursos, equipamentos e técnicas mais actualizadas na área de protecção ambiental, no sentido de abordar a viabilidade da cooperação bilateral e transferência de tecnologia.

A delegação é composta por 50 pessoas, sendo liderada pelo presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Jackson Chang e integra responsáveis de serviços de protecção ambiental do «9+2» e do secretariado do Pan Delta do Rio das Pérolas, bem como do governo de Macau, concretamente das direcções de serviços de Protecção Ambiental e de Assuntos Marítimos e de Água.

Presentes nesta missão, que se sucede a uma de teor semelhante realizada em Junho de 2016, estão representantes de Sichuan, Guangdong, Fujian, Yunnan, Hunan, Guizhou, Jiangxi e Ainão, oito das nove províncias do Grande Delta do Rio das Pérolas.

A região do Pan Delta do Rio das Pérolas (9+2) tem uma área de dois milhões de quilómetros quadrados, 21% da superfície da China, uma população de 453 milhões de pessoas e é responsável por 40% da produção económica chinesa. (Macauhub)

