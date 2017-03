Grupo italiano ENI ultima venda de participação em bloco petrolífero em Moçambique

O grupo ENI deverá nas próximas semanas assinar o contracto de venda de uma participação no bloco Área 4 da bacia do Rovuma, norte de Moçambique, anunciou o presidente executivo Claudio Descalzi, em declarações ao jornal Financial Times.

Claudio Descalzi não identificou o comprador da participação que deverá custar alguns milhares de milhões de dólares mas o grupo norte-americano ExxonMobil apresenta-se como o candidato mais provável uma vez que já dispõe de licenças de exploração petrolífera em Moçambique.

A venda desta participação deverá antecipar o anúncio da decisão final de investimento do campo Coral Sul, a primeira zona do bloco Área 4 a entrar em exploração.

Em Outubro de 2016, o presidente da estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Omar Mithá, afirmou que o grupo ExxonMobil iria ser parceiro do grupo italiano na exploração das grandes reservas de gás natural existentes naquele bloco.

Nessa altura, Omar Mithá classificou a entrada da ExxonMobil no mercado como um grande ganho, sobretudo devido à experiência que detém no mercado mundial de produção e distribuição do gás natural.

“A ExxonMobil já está a trabalhar em Moçambique e temos tido reuniões regulares como parceiros, primeiro do quinto concurso em que tem campos em Angoche e nos blocos de Sofala e Zambeze e, segundo, a respeito da sua entrada na Área 4”, referiu o presidente da ENH que garantiu que, no caso particular da Área 4, o grupo norte-americano não terá uma participação minoritária.

O grupo ENI é operadora da Área 4 com uma participação indirecta de 50% detida através da subsidiária Eni East Africa (EEA), que por sua vez detém 70% da Área 4.

Os outros parceiros são a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 10% de participação, o grupo português Galp Energia (10%), a Kogas da Coreia do Sul (10%), detendo a China National Petroleum Corporation (CNPC) uma participação indirecta de 20% através da Eni East Africa. (Macauhub)

