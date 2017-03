Angola estuda construção de refinaria no Soyo, Zaire

O estudo de viabilidade para a construção de uma refinaria no Soyo, província do Zaire, deverá ser apresentado até final de Março por uma comissão multissectorial constituída para esse efeito, noticiou a imprensa angolana.

A comissão liderada pelo ministro das Finanças, Archer Mangueira, integra, entre outros elementos, o ministro dos Petróleos, Botelho de Vasconcelos e a presidente do Conselho de Administração da estatal Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), Isabel dos Santos.

O despacho presidencial que nomeou a comissão precisa que esta terá até ao final de Março para apresentar um estudo com “propostas técnicas atinentes à viabilidade da execução do projecto de desenvolvimento da refinaria do Soyo.”

O objectivo, ainda de acordo com o despacho, é o de “assegurar as condições necessárias para aumentar a produção de produtos refinados derivados do petróleo em rama.”

Os planos para a viabilização da refinaria do Soyo chegam meses depois do anúncio em Agosto de 2016 da suspensão do processo de construção da refinaria do Lobito e do Terminal Oceânico da Barra do Dande, para análise da “visão estratégica e da viabilidade económica” do investimento.

No comunicado divulgado, a Sonangol reconhecia que ambos os projectos são de importância capital para o país mas adiantava ser necessária a medida aplicada, tendo em conta a nova realidade que Angola enfrenta, em particular no sector petrolífero, situação que implica uma revisão criteriosa do seu desenvolvimento, faseamento e financiamento.

A Refinaria do Lobito, que iria ocupar uma área de 3805 hectares, deveria ficar concluída em 2018, depois de a primeira pedra ter sido lançada, em 2012, com um custo estimado em 5,6 mil milhões de dólares. (Macauhub)

