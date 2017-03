Grupo da China lança programas de edição fotográfica no Brasil

O grupo chinês Xiamen Meitu Technology Co. lançou no mercado brasileiro versões traduzidas dos programas de edição fotográfica Airbrush e Makeup Plus, disse a directora do grupo para o Brasil, Ludmilla Veloso.

Em declarações ao jornal China Daily, Veloso recordou ter a empresa chegado ao Brasil em Abril de 2016 e salientou “ter chegado agora o momento de iniciar a comercialização no país de parte da nossa gama de produtos.”

A directora para o Brasil disse também que desde o lançamento das versões traduzidas o número de transferências de aplicações Meitu cresceu 840%, dispondo o grupo actualmente de 10 milhões de utilizadores no país.

“Dá a sensação de que o Brasil estava à espera de que alguém preenchesse o vazio existente e o grupo Meitu chegou no momento certo”, disse Ludmilla Veloso ao China Daily.

Este ano a subsidiária brasileira do grupo espera lançar uma série de novas aplicações, depois de traduzidas, a fim de procurar aumentar a base de clientes e de tentar fazer com que “a utilização dos programas da Meitu passe a ser um hábito”, de acordo com a directora do grupo para o Brasil. (Macauhub)

