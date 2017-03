Empresários do Brasil criam marca de produtos dirigida aos consumidores da China

A Carioca Coffee é uma marca de produtos preparados a pensar nos consumidores da China que será comercializada apenas na Ásia, disse ao jornal brasileiro O Globo o empresário Leonardo Scarpelli, um dos sócios da empresa comercial Meeet, constituída em Xangai.

O empresário adiantou que o objectivo é colocar produtos brasileiros na segunda maior economia do mundo e comercializá-los em cafés que servirão de lugar de exposição para a marca, o primeiro dos quais já está em funcionamento numa zona nobre de Xangai.

Em actividade há um ano, a Carioca Coffee apresenta quatro variedades de café torrado moído e em grão – o Sunset Orange (com imagem do pôr-do-sol do Rio de Janeiro), o Amazon Green, o Samba Red e o Brazil Yellow (em referência ao futebol, com a camisa da selecção brasileira) — que já estão em 22 cidades.

Scarpelli disse ainda que a colocação dos produtos junto do consumidor passa pela maior rede de supermercados de produtos importados da China, lojas nas grandes plataformas de comércio electrónico e pelas redes de hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos similares.

“Depois de termos colocado na China mais de 20 toneladas de café pretendemos no presente semestre iniciar a comercialização dos chocolates da marca”, disse o empresário, que salientou terem os estudos de viabilidade económica tido início em 2014, anos antes do começo da actividade comercial.

Leonardo Scarpelli, que tem como sócios os empresários Luiz Fernando de Mello e Mário de Melo Botelho, disse também ao jornal que a estratégia da empresa que montaram está totalmente voltada para o mercado da China, não pretendendo vender nada no Brasil. (Macauhub)

