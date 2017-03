Cabo Verde recebe mais de 644 mil turistas em 2016

Cabo Verde recebeu mais de 644 mil turistas em 2016, número que representa um acréscimo de 13,2% face ao contabilizado um ano antes, de acordo com as Estatísticas de Turismo relativas ao quarto trimestre e ao ano de 2016 divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O número de dormidas registadas nos estabelecimentos hoteleiros ao longo do ano atingiram 4,09 milhões, mais 10,3% do que em 2015, informou ainda o INE, que acrescentou terem sido os turistas do Reino Unido aqueles que permaneceram mais tempo no arquipélago, com uma estadia média de 9,1 noites.

A ilha do Sal foi a mais procurada pelos turistas, representando cerca de 45,6% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros, seguindo-se a da Boavista, com 31,6%.

O Reino Unido (20,5%) foi o principal país emissor de turistas, seguindo-se a Alemanha com 11,1%, Portugal e França em situação de igualdade com 10,1%.

Os hotéis foram os estabelecimentos hoteleiros com maior taxa de ocupação – com 64% – seguindo-se os aldeamentos turísticos e as pousadas com 36% e 24%, respectivamente.

No quarto trimestre de 2016 Cabo Verde recebeu 182,7 mil turistas, mais 13,9% em termos homólogos, que deram origem a mais de 1,1 milhões de dormidas, com uma estadia média de 6 noites. (Macauhub)

