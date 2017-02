Receita fiscal de Angola com a exportação de petróleo atinge em Janeiro 953 milhões de dólares

Angola exportou em Janeiro passado mais de 52,25 milhões de barris de petróleo a um preço médio que excedeu 51 dólares, de acordo com o relatório mensal sobre as receitas com a venda de petróleo do Ministério das Finanças.

Com aquele montante de exportação, Angola registou um aumento de mais de 3,3 milhões de barris de petróleo face ao mês de Dezembro de 2016, período em que cada barril foi vendido, em média, a 44,2 dólares, tendo representado um encaixe fiscal para o Estado de 114,5 mil milhões de kwanzas (686,6 milhões de dólares).

O relatório do Ministério das Finanças adianta que as vendas do mês de Janeiro traduziram-se numa receita fiscal de 158,9 mil milhões de kwanzas (953 milhões de dólares), que apenas encontra paralelo em Outubro de 2015.

Em 2014 Angola exportava cada barril a mais de 100 dólares, mas o valor chegou a mínimos de vários anos em Março de 2016, quando se cifrou em 30,4 dólares por barril.

Na origem destes dados estão números sobre a receita arrecadada com o Imposto sobre o Rendimento do Petróleo (IRP), Imposto sobre a Produção de Petróleo (IPP), Imposto sobre a Transacção de Petróleo (ITP) e receitas da concessionária nacional, relativos a 12 concessões petrolíferas nacionais.

Os dados constantes nestes relatórios do Ministério das Finanças resultam das declarações fiscais submetidas à Direcção Nacional de Impostos pelas empresas petrolíferas, incluindo a concessionária nacional angolana, Sonangol. (Macauhub)

