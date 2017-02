Lucapa Diamond Company descobre mais um diamante de grandes dimensões em Angola

Um diamante de primeira qualidade com 62 quilates (12,4 gramas) foi extraído na concessão do Lulo, província da Lunda Norte, pela empresa australiana Lucapa Diamond Company, que funciona como operadora, com uma participação de 40%, informou a empresa em comunicado ao mercado.

O diamante agora encontrado é o segundo de grandes dimensões e de primeira qualidade extraído este mês na mina do Lulo, tendo, desta vez, tido origem numa nova área de exploração aluvial no rio Cacuílo.

O primeiro extraído este mês, de 227 quilates (55,4 gramas) e igualmente de primeira qualidade, foi o segundo maior diamante alguma vez encontrado em Angola.

A 4 de Fevereiro de 2016 a Lucapa Diamond Company anunciou a descoberta de um diamante com 404 quilates (80,8 gramas) na mina de Lulo, província de Lunda, em Angola, o maior alguma vez encontrado no país.

As duas pedras encontradas este mês, a de 227 quilates e a de 62 quilates, deverão, de acordo com a Lucapa Diamond Company, ser colocados, em bruto, à venda nas próximas semanas.

A Lucapa Diamond Company tem como parceiros nesta concessão a estatal Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama), com 32% e a empresa privada angolana Rosas & Pétalas com 28%. (Macauhub)

